Siracusa è la città più soleggiata d’Italia. Lo rivela una classifica stilata da Holidu, il motore di ricerca per case vacanza che ha in database oltre 14 milioni di proprietà provenienti sia dai più importanti offerenti del web che da agenzie locali. Stando all’elenco redatto dalla piattaforma, l’antica metropoli siciliana della costa sud-orientale dell’isola ha la media più elevata di ore di sole al mese: 346,83.

La Sicilia domina questa lista speciale. Al secondo posto c’è infatti Catania con 346,78 ore di sole mensili. Il centro etneo vanta anche il primato della temperatura media annuale più alta: 20,15 gradi. Al terzo si posiziona Messina con 344,52 ore. In realtà Zancle, la più antica polis siciliana, condivide il gradino più basso del podio con l’altra città a lato dello Stretto ma dalla parte del continente, Reggio Calabria.

Sorpresa al quinto posto, dove si piazza Genova: il capoluogo ligure è la prima città del Nord in graduatoria con la bellezza di 344,03 ore di sole medie mensili. Completano la Top 10 altre quattro città del Sud (Cagliari, Taranto, Palermo e Giugliano in Campania, in provincia di Napoli) e una rivelazione del profondo settentrione: Bolzano. Bozen è nona grazie alle sue 340,27 ore di sole.

Per trovare un’altra città del nord Italia in classifica bisogna scendere fino alle posizioni numero 19 e 22, dove si trovano Torino con 331,32 e Trento con 328,02 ore di sole. Tra le grandi città metropolitane, Roma e Napoli risultano al 14° e al 15° posto con, rispettivamente, 335,48 e 333,76 ore di sole.

Milano sprofonda addirittura fuori dalle prime 30. La city lombarda è in 39° posizione con 313,39 ore mensili. È ancora più in basso Firenze che si piazza addirittura 42° con 310,42 ore di sole. Curiosa la “performance” di Campobasso: è la più “buia” delle città meridionali con 313,75 ore di sole, un dato che la fa precipitare al 36° posto, dietro Parma, Vicenza e Ravenna.

Nella Top 50 di Holidu gli ultimi tre posti sono occupati da Bologna, Forlì e Aosta con, rispettivamente, 298,08, 297,23 e 248,48 ore di sole. Passando invece al prezzo medio in euro di una casa vacanze, il primato va a Venezia e alle sue bellezze come il Ponte di Rialto con 160,43 euro, seguita da Firenze con 144,25 euro e da Bolzano con 137,06 euro.

Holidu spiega che questa classifica è stata realizzata estraendo i dati (il numero medio di ore di sole al mese in ogni città nel periodo dal 2009 al 2021) dal portale World Weather Online. Sono state prese in considerazione soltanto 50 città italiane (le 47 più popolose e gli altri tre capoluoghi di regione: Potenza, Campobasso e Aosta) per rappresentare il più possibile l’intero territorio nazionale italiano. La graduatoria completa è disponibile sul sito di Holidu.

