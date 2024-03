Riconoscimento prestigioso per il tiramisù di Treviso. In occasione della Giornata mondiale dedicata al celebre dolce al cucchiaio che si festeggia ogni 21 marzo, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha incluso il dessert trevigiano nell’elenco dei Pat, i prodotti agroalimentari tradizionali italiani. In attesa che la nomina sia allargata alle sue varianti, il tiramisù veneto entra di diritto tra le eccellenze nazionali.

Tiramisù di Treviso entra nei Pat

Il tiramisù di Treviso è “un dolce al cucchiaio che rappresenta uno dei biglietti da visita del Veneto e dell’enogastronomia di qualità”, fa sapere in una nota Federico Caner, l’assessore all’Agricoltura della Regione. D’altronde è anche uno dei dessert più famosi del mondo che non conosce crisi: il suo giro d’affari nel 2023 è stato di 14 milioni di euro, solo per il fresco venduto nella grande distribuzione.

Al Tiramisù Day del 21 marzo partecipano pasticcerie, ristoranti e appassionati di cucina, pronti a sfidarsi con variazioni fantasiose ai classici mascarpone, savoiardi inzuppati nel caffè e cacao amaro in polvere. Sono in crescita, infatti, le ricette che aggiungono frutta, pistacchio e crema spalmabile alla nocciola.

Cacao amaro in polvere e cioccolato non possono mai mancare nel tiramisù

Una ricerca di Just Eat rivela che il tiramisù è il dolce più richiesto dai consumatori nelle consegne a domicilio (nel 2023 ne sono stati ordinati oltre 21mila chili) e il più consumato in assoluto in Italia, con picchi a Roma, Genova, Milano e Torino. Nei supermercati la spesa per acquistarlo è aumentata del 26% in un anno nel confronto tra 2022 e 2023.

Senza peccato, il brand dell’azienda brianzola Zero+4 specializzata nel gluten free, è il marchio che incassa di più, mentre Bontà divina, linea di Emmi Group, ha la leadership per volume con il brand Rachelli. Il tiramisù classico con latte fresco, mascarpone italiano e savoiardi sardi è un punto di riferimento per chi predilige i prodotti biologici e biodinamici.

Tiramisù Day 2024: Treviso festeggia

A Treviso l’amministrazione comunale, la Regione e il Festival della Cucina Veneta collaborano con la knowledge company del turismo Twissen per promuovere il tiramisù con eventi come la Tiramisù World Cup. “Si tratta di un riconoscimento importante per la città e per l’intero sistema del tiramisù, con appassionati e professionisti, addetti ai lavori e al turismo enogastronomico che vedono così riconosciuto l’impegno di un duro lavoro portato avanti negli ultimi anni”, commenta Francesco Redi della Twissen in merito all’inclusione nei Pat.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo riconoscimento che attesta l’iconicità e la territorialità del dolce più amato al mondo: siamo certi che questa ulteriore certificazione sarà un incentivo a tutelare, divulgare e promuovere una ricetta che ha saputo conquistare il mondo intero, come peraltro testimonia la manifestazione che ogni anno attira in città migliaia di persone fra ‘tiramisù maker’ e visitatori”, conclude Rosanna Vettoretti, l’assessora alla città produttiva. L’edizione 2024 della Tiramisù World Cup si terrà nel mese di ottobre.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO