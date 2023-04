Per sopperire ai costi di Twitter, Elon Musk ha deciso di mettere a pagamento la spunta blu. Quanti decideranno di abbonarsi non riceveranno soltanto l’autenticità del profilo, ma potranno avere accesso ad una serie di strumenti che gli altri non hanno.

Vediamo quali sono le agevolazioni e, soprattutto, i prezzi degli abbonamenti per l’Italia.

Twitter, la spunta blu diventa a pagamento

Twitter ha preso una decisione importante: dall’1 aprile 2023 la spunta blu diventa a pagamento. Coloro che l’avevano già ottenuta, magari perché personaggi famosi oppure per questioni lavorative, se la vedranno togliere. Neanche a dirlo, per tornare a godere del simbolo si dovrà pagare un abbonamento mensile. In Italia, i pacchetti sono diversi:

8 euro al mese;

7 euro al mese se si opta per il piano annuale;

11 euro al mese per iPhone.

Con la spunta blu, però, non si ottiene soltanto l’autenticità dell’account Twitter. Ci sono, infatti, altre agevolazioni che finiranno per rendere alcuni profili più performanti di altri – grande problema per chi lavora con i social – e consentiranno di avere un’esperienza virtuale molto, molto diversa.

Cosa si ottiene con la spunta blu a pagamento?

I profili Twitter che hanno la spunta blu ottengono una serie di strumenti che gli altri non avranno. I loro contenuti, ad esempio, saranno in cima alle risposte, alle ricerche e alle menzioni. Inoltre, potranno postare video in qualità Full HD più lunghi, modificare i tweet 5 volte nei 30 minuiti dalla pubblicazione, scrivere cinguettii fino a 4mila battute e avere l’accesso anticipato alle nuove funzionalità che arriveranno sulla piattaforma a breve. Dall’1 aprile 2023, quindi, tutti gli utenti, senza distinzione alcuna, potranno ottenere la spunta blu: basta pagare e il gioco è fatto. A questo punto, in molti potrebbero scegliere di emigrare su Mastodon, l’alternativa a Twitter.

