Per i piccoli commercianti e le PMI italiane che stavano rimandando l’acquisto di un terminale di pagamento, questa potrebbe essere la settimana giusta per decidere. myPOS, la fintech specializzata in soluzioni per i pagamenti elettronici, ha lanciato una promozione Black Friday che combina uno sconto del 25% sui terminali pos mobile selezionati con un cashback di 30 euro per i nuovi clienti. L’offerta è attiva ora e resterà disponibile fino al 4 dicembre 2026.

Cosa prevede la promozione myPOS

La struttura dell’offerta è articolata su due livelli distinti, pensati per massimizzare il risparmio soprattutto per chi si avvicina per la prima volta alla piattaforma.

Il primo livello è lo sconto del 25% applicato direttamente al prezzo d’acquisto dei modelli inclusi nella promozione. I terminali coinvolti comprendono myPOS Go 2, myPOS Go Combo, myPOS Ultra e myPOS Pro: una gamma che copre esigenze diverse, dal commerciante ambulante che cerca un dispositivo compatto e leggero, all’esercizio commerciale fisso che ha bisogno di un terminale più completo.

Il secondo livello riguarda il cashback da 30 euro, riservato ai nuovi clienti che attivano un conto myPOS e raggiungono 300 euro di transazioni con carta entro 30 giorni dall’attivazione. Una soglia accessibile per qualsiasi attività che accetti pagamenti elettronici con una certa regolarità: basta, in pratica, un weekend di lavoro in un mercato o una settimana di incassi in un piccolo negozio.

Perché i terminali pos mobile interessano sempre più le PMI

Il mercato dei pagamenti elettronici in Italia ha subito una trasformazione profonda negli ultimi anni. I consumatori si aspettano di poter pagare con carta, smartphone o smartwatch praticamente ovunque, e rifiutare un pagamento digitale è diventato un segnale negativo per qualsiasi attività commerciale.

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I terminali pos mobile rispondono a un’esigenza specifica: portare la capacità di accettare pagamenti fuori dalla cassa fissa, sul campo, al mercato, a domicilio o in qualsiasi contesto in cui il cliente non può avvicinarsi a un bancone. È una categoria di prodotto che interessa artigiani, professionisti, commercianti ambulanti, ristoratori con servizio al tavolo e chiunque gestisca un’attività che si sposta.

I dispositivi myPOS inclusi nella promozione accettano tutte le principali tipologie di carta, oltre a Google Pay e Apple Pay, coprendo quindi l’intero spettro dei metodi di pagamento contactless oggi più diffusi tra i consumatori italiani.

Come funziona il cashback: la logica dei 300 euro

Il meccanismo del cashback merita un approfondimento, perché la condizione dei 300 euro di pagamenti accettati entro 30 giorni è più semplice da raggiungere di quanto sembri a prima vista.

Per un negozio di abbigliamento, un’enoteca, un parrucchiere o uno studio professionale, 300 euro di transazioni in un mese rappresentano una soglia minima, quasi automatica. Il cashback di 30 euro si somma allo sconto del 25% sull’acquisto del dispositivo, riducendo ulteriormente il costo complessivo dell’ingresso nella piattaforma myPOS.

Immagine generata con AI

È importante sottolineare che il cashback è riservato ai nuovi clienti: chi ha già un conto myPOS attivo beneficerà comunque dello sconto del 25% sul terminale, ma non potrà accedere al rimborso aggiuntivo.

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I modelli inclusi e le differenze principali

La gamma coinvolta nella promozione offre soluzioni per profili d’uso molto diversi tra loro.

myPOS Go 2 : il modello più compatto, pensato per chi ha bisogno di un dispositivo leggero da portare sempre con sé. Ideale per artigiani, corrieri o venditori ambulanti.

: il modello più compatto, pensato per chi ha bisogno di un dispositivo leggero da portare sempre con sé. Ideale per artigiani, corrieri o venditori ambulanti. myPOS Go Combo : combina la portabilità con funzionalità aggiuntive, adatto a contesti in cui si alternano vendita in mobilità e postazione semi-fissa.

: combina la portabilità con funzionalità aggiuntive, adatto a contesti in cui si alternano vendita in mobilità e postazione semi-fissa. myPOS Ultra : un terminale più evoluto, con schermo touch e maggiore autonomia, pensato per attività con volumi di transazione più elevati.

: un terminale più evoluto, con schermo touch e maggiore autonomia, pensato per attività con volumi di transazione più elevati. myPOS Pro: la soluzione professionale della gamma, con caratteristiche avanzate per esercizi commerciali strutturati che cercano un dispositivo completo.

La scelta del modello dipende dal tipo di attività e dal contesto d’uso. Chi inizia e vuole contenere l’investimento iniziale troverà nei modelli entry-level un punto di partenza efficace; chi ha già un’attività avviata e cerca un upgrade potrà valutare i modelli superiori, beneficiando comunque dello sconto del 25%.

La scadenza del 4 dicembre: pochi giorni per decidere

La promozione si chiuderà il 4 dicembre 2026, il che lascia una finestra ristretta per valutare l’acquisto. Non si tratta di una scadenza artificiale: il Black Friday ha per definizione una durata limitata, e myPOS ha allineato la propria offerta a questo calendario.

Per chi stava già considerando di dotarsi di un terminale per i pagamenti elettronici, o di sostituire un dispositivo vecchio, la combinazione di sconto immediato e cashback condizionato rende questo momento concretamente vantaggioso. Tutti i dettagli sull’offerta e sui modelli disponibili sono consultabili direttamente su mypos.com.

Per le PMI e i commercianti italiani che operano ancora prevalentemente in contanti, questo tipo di promozione abbassa la barriera d’ingresso al digitale in modo concreto: meno costo iniziale, rimborso parziale garantito al raggiungimento di una soglia minima di utilizzo. Un’equazione che, almeno sul piano economico, è difficile da ignorare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.