Il Gruppo Intergea inserisce un singolare servizio tra i suoi fringe benefits aziendali. La società torinese, nata nel 2003 e fra i leader nazionali nel settore della distribuzione automotive, offrirà ai dipendenti il diritto di fare 4 ore al mese di volontariato retribuito durante l’orario di lavoro. L’annuncio arriva dal presidente e amministratore delegato Alberto Di Tanno nel corso dell’assemblea generale dell’azienda che si è svolta al Lingotto Fiere.

Intergea, volontariato retribuito ai dipendenti

“Chi fa volontariato è più felice – sottolinea Di Tanno motivando la mossa dei vertici di Intergea –. Il valore umano è al centro della nostra visione, perché un’azienda è fatta dalle persone che ci lavorano e se loro stanno bene, anche il clima e la produttività migliorano”. L’azienda conta 870 collaboratori e proprio quest’anno festeggia vent’anni di attività.

“In vent’anni siamo cresciuti a pieno ritmo – spiega il presidente –, abbiamo superato il miliardo di euro di ricavi e siamo primi in Italia per auto vendute, risultati ottenuti grazie al lavoro, alla costanza e alle capacità di tutti, manager e staff. A loro va il mio ringraziamento e il mio incoraggiamento per andare verso nuovi sfidanti traguardi”.

Intergea, fatturato record e benefit aziendali innovativi

Il sistema di benefit di Intergea ha già incluso a fine 2020 un prestito di 10.000 euro senza interessi per far fronte all’impatto economico dell’emergenza Covid. Nel 2022, per combattere l’inflazione e i rincari energetici, l’azienda ha concesso un premio straordinario di 1.000 euro a tutto lo staff, dipendenti e collaboratori.

A vent’anni dalla nascita, Intergea raggiunge il miliardo di euro di fatturato con 23 società controllate e 13 partecipate. Il gruppo è presente in 11 regioni con 128 punti vendita e 362 centri assistenza e ricambi. L’ultima acquisizione è quella della storica concessionaria Chioda di Melzo, in provincia di Milano.

Intergea, fatturato record per il gruppo

Oltre alla distribuzione automotive, Intergea differenzia le proprie attività in altri settori, in particolare nello sviluppo di servizi e prodotti assicurativi e con investimenti nel settore immobiliare. Dentro il gruppo è presente la compagnia di assicurazioni Nobis, nata dalla fusione con Filo diretto Assicurazioni.

Prima in Italia per auto vendute e al terzo posto per ricavi, utili e capitale netto, Intergea è stata premiata con il Credit Reputation Award per la solidità finanziaria e il merito creditizio verso il mondo bancario. Tra i soci figurano Carlo Calvi, Catello Esposito, Luca Di Tanno e i top manager Gianluca Italia, Antonio Ferrari e Massimo Gargano.

