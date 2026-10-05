Il telefono squilla, sul display compare un numero che sembra quello della tua banca, di un ente pubblico o addirittura di un amico. Rispondi. È un truffatore. Questo scenario — già diffuso negli anni scorsi — si è fatto ancora più sofisticato nel corso del 2026, al punto che le contromisure tradizionali come bloccare un numero o iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni non bastano più da sole. Le truffe telefoniche 2026 si sono evolute in modo strutturato, sfruttando tecnologie accessibili e vulnerabilità psicologiche ben note, e capire come funzionano davvero è il primo passo per non caderne vittima.

Lo spoofing: quando il numero che vedi non è quello reale

La tecnica più diffusa e insidiosa in questo momento si chiama spoofing. In sostanza, chi chiama riesce a falsificare il numero visualizzato sul tuo schermo: può far apparire il numero di una banca, di un ospedale, di un’azienda di energia o di qualsiasi altro soggetto. Il risultato è che il filtro mentale che ognuno di noi applica — “non conosco questo numero, non rispondo” — smette di funzionare.

Lo spoofing si è diffuso capillarmente nei primi mesi del 2026, diventando uno degli strumenti preferiti dai gruppi organizzati che operano truffe telefoniche su larga scala. I numeri danno la misura del problema: il filtro anti-spoofing di AGCOM, attivato a novembre 2025, ha bloccato circa 49,3 milioni di chiamate illecite provenienti dall’estero ma presentate con numerazione italiana mobile in un arco di soli undici giorni, tra il 19 e il 30 novembre 2025. Un volume che fa capire quanto sia sistematico il fenomeno.

Il meccanismo è tecnicamente semplice: i truffatori utilizzano servizi VoIP (telefonia via internet) che permettono di impostare manualmente il numero mittente. Operano spesso da server collocati fuori dall’Italia, rendendo più difficile il tracciamento e l’intervento delle autorità nazionali.

Perché bloccare un numero non risolve il problema

Molte persone, dopo aver ricevuto una chiamata sospetta, bloccano il numero. È una reazione comprensibile, ma contro lo spoofing è quasi inutile. Se il numero visualizzato è falso, bloccarlo significa soltanto impedire che quel numero fasullo ti raggiunga di nuovo — ma il truffatore userà un numero diverso la prossima volta, con la stessa facilità con cui si cambia una maschera.

Lo stesso ragionamento vale per le app di identificazione delle chiamate: funzionano bene contro i numeri già segnalati dalla community, ma sono impotenti di fronte a numeri legittimi “dirottati” dallo spoofing. Se il numero visualizzato è quello reale della tua banca, nessuna app lo segnalerà come sospetto.

Questo non significa che gli strumenti di blocco siano inutili in assoluto. Contro il telemarketing selvaggio tradizionale — quella nuova ondata di chiamate spam che sta colpendo l’Italia nel 2026 — il blocco dei numeri e l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni restano misure efficaci. Il Registro obbliga le aziende che fanno telemarketing legale a non contattare chi vi è iscritto; chi non rispetta questa regola è perseguibile. Il problema è che i truffatori, per definizione, non seguono le regole.

Il social engineering: la truffa è anche una questione di psicologia

La tecnologia da sola non basta a costruire una truffa efficace. Quello che rende le chiamate fraudolente davvero pericolose è la componente psicologica, spesso definita con il termine inglese social engineering: la manipolazione dell’interlocutore attraverso pressione emotiva, urgenza artificiale e autorità simulata.

Uno schema tipico funziona così: ricevi una chiamata da un numero che sembra quello della tua banca. Una voce — spesso registrata o generata digitalmente — ti informa che è stato rilevato un accesso sospetto al tuo conto. Ti viene chiesto di premere un tasto o di fornire un codice per “bloccare la transazione”. In quel momento, la pressione emotiva è alta: c’è urgenza, c’è paura di perdere soldi, c’è una figura di autorità (la banca) che sembra legittimare la richiesta.

Il punto critico da tenere a mente è che nessuna banca, nessun ente pubblico e nessun operatore telefonico legittimo ti chiederà mai codici PIN, password o OTP durante una chiamata in entrata. Questo vale sempre, senza eccezioni. Se una voce al telefono ti fa questa richiesta, è una truffa — indipendentemente da quale numero compare sul display.

Immagine generata con AI

Le contromisure istituzionali: cosa sta cambiando

Sul fronte delle risposte istituzionali, il 2026 porta alcune novità concrete. Il filtro anti-spoofing di AGCOM — l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — è già operativo e i dati mostrano che intercetta volumi enormi di chiamate fraudolente. Il sistema lavora a livello di rete: analizza le chiamate in arrivo dall’estero e blocca quelle che presentano numeri italiani falsificati, prima ancora che raggiungano il telefono dell’utente. Per approfondire il funzionamento del registro e degli strumenti di tutela disponibili, il riferimento ufficiale è il sito di AGCOM.

È attesa anche l’introduzione di un nuovo sistema di numerazione a tre cifre che dovrebbe permettere di riconoscere immediatamente la natura di una chiamata — se commerciale, istituzionale o privata — già prima di rispondere. Una misura che, se implementata nei tempi previsti, potrebbe ridurre significativamente la zona grigia in cui operano i truffatori.

Queste iniziative vanno nella direzione giusta, ma richiedono tempo per dispiegare i loro effetti. Nel frattempo, la difesa più efficace rimane quella individuale.

Cosa fare (e cosa non fare) quando arriva una chiamata sospetta

Alcune indicazioni pratiche, applicabili da subito:

Non fornire mai dati personali, codici o password durante una chiamata in entrata , anche se il numero sembra affidabile. Se hai dubbi, riattacca e richiama tu il numero ufficiale dell’ente.

, anche se il numero sembra affidabile. Se hai dubbi, riattacca e richiama tu il numero ufficiale dell’ente. Non premere tasti su indicazione di voci automatiche : è un metodo usato sia per confermare che il numero è attivo sia per avviare addebiti su alcune tipologie di contratti.

: è un metodo usato sia per confermare che il numero è attivo sia per avviare addebiti su alcune tipologie di contratti. Iscriviti al Registro pubblico delle opposizioni per ridurre le chiamate di telemarketing legale — non elimina le truffe, ma abbassa il volume di rumore di fondo.

per ridurre le chiamate di telemarketing legale — non elimina le truffe, ma abbassa il volume di rumore di fondo. Usa le impostazioni del tuo smartphone per silenziare le chiamate da numeri sconosciuti: molti dispositivi Android e iPhone offrono questa opzione nativamente, e permette di far arrivare solo le chiamate da contatti salvati, lasciando le altre nella segreteria.

Se ricevi una chiamata sospetta, segnalala: al tuo operatore telefonico, alla Polizia Postale o tramite i canali di AGCOM. Ogni segnalazione contribuisce ad aggiornare i filtri e a proteggere altri utenti.

Il fattore umano resta la variabile decisiva

Per quanto i sistemi di filtraggio migliorino, le truffe telefoniche 2026 continuano a fare leva su una vulnerabilità che nessun algoritmo può eliminare del tutto: la reazione emotiva umana di fronte a una situazione percepita come urgente e autorevole. I truffatori lo sanno, e costruiscono i loro script esattamente intorno a questo meccanismo.

La consapevolezza del funzionamento reale di queste tecniche — sapere che un numero può essere falsificato, che l’urgenza è spesso costruita a tavolino, che nessun ente legittimo chiede credenziali per telefono — è la difesa più robusta disponibile oggi. Non si tratta di diventare paranoici verso ogni chiamata, ma di applicare un secondo livello di verifica prima di agire: riattaccare, richiamare, controllare. Quei trenta secondi di pausa possono fare la differenza tra una truffa riuscita e una fallita.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.